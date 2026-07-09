Via Grande, conclusi i lavori: “Un intervento storico”
Salvetti: "L'ultimo lavoro organico fatto qui risale agli anni Cinquanta. Orgoglioso di sentire gli elogi dei commercianti". Cerimonia alle fontane del Tacca, restituita alla città una delle sue arterie più rappresentative
“Intervento storico. L’ultimo lavoro organico fatto qui risale agli anni Cinquanta. Contento e orgoglioso di ascoltare gli elogi dei negozianti. È così. È stato un intervento veloce e puntuale senza incidere di una virgola sul commercio. Anzi, prima, dei lavori c’erano 10 fondi sfitti. Oggi ce ne sono solo 2″. È un sindaco Salvetti entusiasta quello che stamattina ha aperto la cerimonia, all’altezza delle fontane del Tacca, che ha sancito la conclusione dei lavori di via Grande, una delle arterie stradali più rappresentative della città. L’assessore Mirabelli: “Abbraccio simbolicamente tutti i lavori delle tre ditte livornesi Frangerini, Edinfra, Lumar: la vostra opera rimarrà nella storia della città. Ce ne prenderemo cura con lavori periodici”. Infine, Salvetti ha ringraziato le associazioni Confcommercio e Confesercenti: “Saranno il nostro termometro tra i commerciantu che invito, se vorranno, a contribuire alla pulizia del proprio spazio”.
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