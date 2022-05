Via la mascherina, sui social il selfie dei livornesi spopola

"Finalmente un po' di libertà", oppure "ah bene" sono stati i commenti più diffusi nelle ultime ore in Rete insieme al selfie. Ma al chiuso l'uso rimane raccomandato e fino al 15 giugno ecco dove è obbligatoria

Mediagallery

“Finalmente un po’ di libertà”, oppure “finalmente liberi” oppure “ah bene”. Sono stati questi grosso modo i commenti più diffusi nelle ultime ore in Rete ai selfie dei livornesi senza mascherina. Già perché da quando dal 1 maggio nei supermercati, al bar, al ristorante e nei negozi, principalmente, è possibile entrare senza dispositivo di protezione individuale in molti sui social, in particolare su Fb, hanno voluto sancire il ritorno alla normalità, o alla libertà appunto, postando una foto all’interno del posto prescelto al chiuso senza mascherina. Le foto hanno iniziato a circolare soprattutto lunedì 2 maggio. L’uso della mascherina laddove al chiuso non è più obbligatorio indossarla rimane comunque consigliato, raccomandato. E come si può leggere sulla pagina Fb del Ministero della Salute rimane obbligatoria fino al 15 giugno per:

mezzi di trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza

eventi e competizioni sportive al chiuso

spettacoli al chiuso

strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali

scuola (fino alla fine dell’anno scolastico)