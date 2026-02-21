Via libera dal Ministero, riapre l’ippodromo

Prima riunione di corse il 5 giugno, per un totale di 17, e riapertura al pubblico possibile già in primavera in occasione di eventi. Entusiasta il sindaco: "Restiamo nel circuito ippico nazionale attraverso una gestione fra pubblico e privato Modello Livorno. Anche se non ci fossero state le corse avremmo avuto comunque l’obbligo morale e amministrativo di riaprire questo luogo bellissimo". Il 2 marzo sopralluogo operativo pre riapertura

Il Comune ha ottenuto l’ok ufficiale dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) per la stagione 2026 del Caprilli, via libera che segna un passaggio decisivo nel percorso di rilancio della storica struttura. Un primo sopralluogo è già fissato per il 2 marzo mentre la data simbolo della ripartenza è il 5 giugno, giorno della prima riunione di corse: 17 in totale con la possibilità di ampliamento. Ma la riapertura potrebbe arrivare anche prima. Già in primavera l’ippodromo potrebbe infatti ospitare eventi e concerti anticipando così la piena operatività sportiva, fissata come detto al 5 giugno, e restituendo così alla città uno spazio vivo e multifunzionale. Il prossimo passaggio post sopralluogo sarà l’organizzazione della gestione delle corse e del parco, un lavoro che il Comune sta portando avanti insieme ad Alfea. Sul piano operativo, gli interventi partiranno da pista e illuminazione, considerati prioritari. Grande la soddisfazione del sindaco Salvetti: “Restiamo nel circuito ippico nazionale, dando la possibilità a un movimento sportivo di avere un punto di riferimento. Ringrazio il Mipaaf nelle persone di La Pietra, Chiodi e Catizzone. Ora, in attesa del finanziamento, possiamo iniziare a programmare i passaggi successivi. Quando c’è caparbietà amministrativa, i risultati arrivano. L’impegno diretto dell’amministrazione comunale insieme alla gestione di un soggetto privato fanno di questa riapertura un vero e proprio Modello Livorno“. Il primo cittadino ha poi sottolineato che “anche se non ci fossero state le corse avremmo avuto l’obbligo morale, politico e amministrativo di riaprire questo luogo bellissimo”. E lo sguardo è già rivolto al futuro: “Quella di quest’anno è una gestione temporanea. Stiamo lavorando per una gestione ventennale, se il mondo dell’ippica lo vorrà”. Soddisfazione è stata inoltre espressa dal direttore generale del Comune Nicola Falleni: “Grazie al lavoro dei dirigenti comunali Montagnani e Zuccaro, guidati dalla professionalità di Alfea, si è arrivati ad una sinergia che come ha ben detto il sindaco ha creato un modello Livorno. Un modello che poggia su un bilancio solido e una visione chiara”.

