Via Magenta, Confcommercio incontra il Comune

Il confronto tra commercianti e amministrazione comunale ha affrontato le criticità legate all'accesso alla strada, agli stalli rossi e all'illuminazione pubblica. Al centro anche nuove iniziative per valorizzare le attività commerciali e rilanciare l'attrattività della zona

La viabilità di via Magenta e le sue ricadute sulle attività commerciali sono state al centro dell’incontro tra una delegazione di Confcom e l’amministrazione comunale di Livorno. Una delegazione di Confcom ha incontrato il sindaco di Livorno Luca Salvetti, gli assessori Rocco Garufo e Giovanna Cepparello e il funzionario alla Mobilità Francesco Repetti, per affrontare le criticità più sentite dalle attività economiche della zona. Per Confcom erano presenti Alessio Giovarruscio, in rappresentanza del direttore Federico Pieragnoli, e il referente sindacale Daniele Capecchi, accompagnati da due commercianti di via Magenta, Adele del Popolo Riolo di J’Adel e Giada Marino di Rico Running. La questione principale riguarda l’attuale regolamentazione del traffico in via Magenta, un’arteria cittadina che presenta una situazione di difficile gestione. L’attuale regime di accesso controllato, secondo i commercianti, non favorisce le esigenze di accessibilità delle attività economiche. Una situazione sulla quale Confcom ha chiesto un approfondimento, per arrivare a soluzioni più funzionali per chi vive, lavora e frequenta la strada. Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il problema degli stalli rossi, che consentono una sosta gratuita di massimo 30 minuti, con esposizione del disco orario, pensati per garantire un rapido ricambio delle auto e facilitare l’accesso ai negozi di prossimità. Uno strumento utile per il commercio, la cui efficacia rischia però di essere compromessa quando gli automobilisti non rispettano i tempi consentiti, sottraendoli di fatto alla loro funzione originaria. “Abbiamo trovato piena disponibilità e collaborazione da parte dell’amministrazione comunale ad approfondire gli aspetti che abbiamo portato alla sua attenzione – dichiara Alessio Giovarruscio – Crediamo sia importante individuare un assetto della mobilità coerente, comprensibile e capace di conciliare le diverse esigenze della strada, anche nell’ottica di valorizzazione dell’ottimo tessuto commerciale lì presente”. Il confronto ha riguardato anche l’illuminazione pubblica e la possibilità di organizzare eventi e iniziative per valorizzare la presenza delle attività commerciali, favorire la frequentazione della zona e rafforzarne l’attrattività. “Via Magenta conserva un’identità commerciale che merita attenzione e sostegno – conclude Giovarruscio – Il nostro obiettivo è lavorare insieme all’amministrazione per individuare soluzioni praticabili, capaci di rispondere alle esigenze delle imprese e di migliorare la fruibilità della strada per tutti i cittadini. La disponibilità al confronto è un primo risultato importante, al quale auspichiamo possano seguire interventi concreti”.

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