Via Marradi, riparazione prevista entro il tardo pomeriggio di oggi

Due guasti improvvisi alla rete idrica cittadina hanno richiesto l'intervento dei tecnici di Asa. Le rotture si sono verificate intorno alle ore 12 in via Nardini e via della Padula

Due guasti improvvisi alla rete idrica cittadina hanno richiesto l’intervento dei tecnici di Asa nella giornata di oggi, giovedì 26 novembre. Le rotture si sono verificate intorno alle ore 12 in via Nardini e via della Padula, rendendo necessario l’avvio di altrettanti interventi di riparazione. Il primo guasto ha interessato la zona di via Nardini, dove le squadre di Asa sono intervenute tempestivamente, procedendo alla chiusura delle valvole e limitando così le ripercussioni sulla circolazione stradale. Salvo imprevisti, i lavori dovrebbero concludersi nel tardo pomeriggio di oggi. Un secondo problema si è verificato in via della Padula. In questo caso, per consentire ai tecnici di operare in sicurezza, è stato installato un impianto semaforico per regolare il traffico durante le operazioni di riparazione. Anche per questo intervento la conclusione è prevista nel tardo pomeriggio, salvo complicazioni. Possibili disagi anche per l’erogazione dell’acqua. Nelle due zone interessate dai guasti e nelle aree limitrofe, nelle prossime ore potranno infatti verificarsi abbassamenti della pressione idrica e temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua.

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