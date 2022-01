Via Marradi, servizio continuo della Municipale. E la strada si libera

In seguito all’esposto effettuato dagli autisti dei bus che in questi giorni di viabilità caotica per le festività di Natale si sono trovati più volte a disagio, la polizia municipale è stata stanziata come servizio fisso in via Marradi.

Una pattuglia con lampeggianti accesi pronta a vigilare che nessuno parcheggi l’auto sul marciapiede o che lasci l’auto in sosta in modo da non intralciare il traffico in una delle arterie principali del centro città.