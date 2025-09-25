Via Masi, tornano disponibili 20 posti auto

Ultimata in tempi rapidi l’operazione congiunta di ripristino del decoro da parte di Comune, polizia municipale, vigili del fuoco e Aamps/Retiambiente

Caravan fatiscenti, bombole del gas e suppellettili di vario tipo. Ma anche elettrodomestici, carrelli per la spesa e rifiuti tessili. Recentemente anche un incendio aveva favorito la produzione di rifiuti da combustione. Ora il parcheggio per auto e scooter di via Masi, dietro la Stazione Centrale, torna completamente fruibile a seguito di un’attività congiunta a favore del decoro urbano realizzata in tempi rapidi dal Comune di Livorno (settore Manutenzione e Cura della Città) con la Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco e Aamps/Retiambiente. Complessivamente sono nuovamente utilizzabili 20 posti auto dove recentemente erano state collocate abusivamente anche alcune roulette che la Polizia Municipale, dopo gli opportuni accertamenti, ha fatto rimuovere favorendo l’avvio a smaltimento dei rottami in metallo. Le Squadre di Pronto Intervento e gli Operatori di Quartiere di Aamps/Retiambiente hanno quindi rimosso tutti i rifiuti e pulito accuratamente l’area (i materiali derivanti dalla combustione sono stati collocati in sicurezza in apposite sacche e, nelle prossime, dopo le analisi di laboratorio sui campioni prelevati, saranno anch’essi avviati a smaltimento). “Lo sforzo che abbiamo profuso e il risultato colto in pochi giorni – commenta Giovanna Cepparello, assessora alla Cura della Città – è il frutto di un lavoro in sinergia che conferma l’attenzione massima dell’amministrazione comunale verso tutti i luoghi pubblici frequentati dai cittadini. Colgo l’occasione per ringraziare gli agenti della Polizia Municipale e gli addetti di Aamps/Retiambiente per essersi prodigati con impegno e passione nella risoluzione di una criticità su cui era indispensabile intervenire rapidamente”.

