Via Mastacchi, rottura del collettore fognario e chiusura al traffico fino al termine dei lavori

Le operazioni di ripristino del guasto sono iniziate immediatamente, e, salvo imprevisti, la conclusione dei lavori è prevista per il 6 giugno. Durante questo periodo, sarà necessario chiudere al traffico il tratto di via Mastacchi compreso tra via Cestoni e via dell'Antimonio, per consentire ai tecnici di operare in sicurezza e in modo efficiente

Un improvviso crollo del collettore di fognatura nera posto a 3 metri e mezzo di profondità in via Mastacchi, verificatosi il 24 maggio, ha provocato una voragine al centro della carreggiata. I tecnici di ASA sono intervenuti prontamente per valutare e risolvere il problema. Un guasto a tale profondità ha reso necessario un intervento urgente di notevole complessità tecnica, soprattutto per prevenire ulteriori danni e garantire la sicurezza dei cittadini.

Le operazioni di ripristino del guasto sono iniziate immediatamente, e, salvo imprevisti, la conclusione dei lavori è prevista per il 6 giugno. Durante questo periodo, sarà necessario chiudere al traffico il tratto di via Mastacchi compreso tra via Cestoni e via dell’Antimonio, per consentire ai tecnici di operare in sicurezza e in modo efficiente.

I residenti sono stati avvisati dei disagi temporanei e sono stati invitati a seguire le deviazioni del traffico per evitare problemi durante le fasi di intervento.

Condividi:

Riproduzione riservata ©