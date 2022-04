Via Mastacchi, vinti 30.000 al Superenalotto

La vincita è stata fatta con l'estrazione di martedì 12 alle 20,30 al Superenalotto

Vinti 30.000 euro (30.200 per l’esattezza) alla tabaccheria Bientinesi in via Mastacchi 228. La vincita è stata fatta con l’estrazione di martedì 12 alle 20,30 al Superenalotto. Il fortunato ha indovinato 5 numeri giocando una schedina da pochi euro.