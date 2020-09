Via Piemonte, intervento sulla tubazione fino al 7 novembre

Il 21 settembre inizieranno i lavori in via Piemonte, nel tratto compreso tra via Lazio e via Marche, per la sostituzione della condotta idrica

Mediagallery

Il 21 settembre inizieranno i lavori in via Piemonte, nel tratto compreso tra via Lazio e via Marche, per la sostituzione della condotta idrica. Prosegue così il piano degli interventi per sostituire sul territorio le vecchie tubazioni in fibrocemento con le nuove in ghisa sferoidale.

Per consentire l’operatività del cantiere, che salvo imprevisti si concluderà il 7 novembre 2020, saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità:

– istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati nei seguenti tratti:

◦ via Piemonte nel tratto compreso tra le intersezioni di via Lazio e via Marche;

◦ via Marche per metri lineari 20,00 a partire dall’intersezione con via Piemonte;

◦ via Lazio per metri lineari 20,00 a partire dall’intersezione con via Piemonte.

– restringimento di carreggiata nei tratti sopracitati;

– istituzione del limite di velocità di 30 km/h.