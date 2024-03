Via Ricasoli cambia volto: piazzette, sedute e verde al posto delle fioriere

Lunedì 25 marzo il cantiere per l'intervento di sostituzione della conduttura idrica, di pulizia e manutenzione straordinaria delle due condotte fognarie. Dopo Pasqua partirà il vero e proprio restyling. L'assessora Cepparello: "Saranno create due piazzette con sedute e verde che sostituiranno le attuali fioriere che creano una barriera visiva non adeguata rispetto al tema del rilancio del commercio in centro al quale l’Amministrazione tiene molto. Per garantire una corretta gestione dei flussi avvieremo in parallelo il percorso per l'installazione di telecamere agli accessi aperti"

Iniziano, giovedì 21 marzo, in via Ricasoli le operazioni preliminari che porteranno all’intervento di sostituzione della conduttura idrica, di pulizia e manutenzione straordinaria delle due condotte fognarie, e di riqualificazione di tutta la pavimentazione stradale. L’intervento di fresatura di tutto il manto stradale inizierà subito dopo Pasquetta. A partire da lunedì 25 marzo sarà allestito il cantiere in piazza Cavour dove saranno allestite le due aree di carico e scarico ad uso di residenti e commercianti, una lato mare, tra via Verdi e via Michon, e una sul lato opposto, tra via Ginori e via Maggi, con temporanea soppressione dell’area pedonale di piazza Cavour tra via Ernesto Rossi e via Maggi, per consentire ai mezzi di raggiungere l’area di carico/scarico.

I marciapiedi saranno sempre liberi e fruibili per tutta la durata dei lavori. Ma attenzione, oltre all’intervento tecnico che parte domani, via Ricasoli sarà oggetto da dopo Pasqua di un restyling “che ne cambierà in meglio l’estetica – come illustra l’assessora Giovanna Cepparello – saranno create due piazzette con sedute e verde, una all’entrata da piazza Cavour, l’altra a metà strada, che sostituiranno le attuali fioriere”. “Le attuali fioriere – spiega l’assessora – creano una barriera visiva non adeguata rispetto al tema del rilancio del commercio in centro al quale l’Amministrazione tiene molto”. Lungo la strada saranno collocati poi grandi vasi in corten che ospiteranno alberi di olivo, mentre sulle piazzette saranno create sedute e punti fioriti. Via Ricasoli rimarrà accessibile a pedoni e ciclisti, e ai mezzi autorizzati. L’intero intervento si concluderà a giugno, meteo permettendo, e costerà 250 mila euro. Per garantire una corretta gestione dei flussi, l’Amministrazione avvierà in parallelo il percorso per l’installazione di telecamere agli accessi aperti. L’Amministrazione ha già individuato soluzione alternative per chi normalmente parcheggia presso il condominio Astoria. Su questo punto, chi necessita di chiarimenti può scrivere a [email protected].

