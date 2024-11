Via Ricasoli è nuova. E domani happening con musica aperto alla città

Domani dalle 17.30 si festeggia la nuova via Ricasoli 📷 E le novità non sono finite. Prossimamente una filo diffusione in tutta la strada per far ascoltate la musica durante lo shopping. Il sindaco: "Con i commercianti e i residenti una interlocuzione fattiva e costruttiva". Luca Nigiotti, titolare di Mondanelli, a nome dei negozianti: "Grazie alla amministrazione comunale per questa bella opportunità"

Nuova segnaletica orizzontale, nuovo asfalto. E ancora: 15 alberature di ulivo con rispettivo segnale catarifrangente, 2 piazzette e 1 area manovra. In quattro parole “via Ricasoli è nuova” come dice lo striscione montato a sorpresa per l’inaugurazione di stamattina alla presenza del sindaco, dell’assessora Cepparello, dell’assessore Mirabelli, dei tecnici del Comune e del presidente di Asa Stefano Taddia. All’altezza del parco Centro Città e lato piazza Cavour sono stati installati pioli rossi per impedire il passaggio delle quattro ruote. “Siamo arrivati in fondo a questo percorso nato in un martedì pomeriggio di giunta prima delle elezioni – ha spiegato Salvetti – Ringrazio Asa e i dirigenti del Comune per il lavoro svolto. Non è stata una riqualificazione semplice ma ce l’abbiamo fatta, ripristinando tra l’altro i sottoservizi di questa strada. Con i commercianti e i residenti c’è stata una interlocuzione fattiva e costruttiva. Grazie inoltre alla ditta per la disponibilità. E comunque la riqualificazione non è finita. Penso per esempio alla installazione di una filo diffusione per far ascoltate un po’ di musica durante lo shopping. Vogliamo essere una città al passo con le grandi realtà italiane”. Cepparello: “È un restyling fatto con materiali innovativi. I commercianti hanno dato la loro disponibilità a prendersi cura delle piante”. Mirabelli: “Abbiamo realizzato i lavori lasciando i negozi aperti”. Luca Nigiotti, titolare di Mondanelli, a nome dei negozianti: “Grazie alla amministrazione comunale per aver riqualificato la via. Per noi rappresenta una bella opportunità”.

