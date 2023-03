Viadotto di Calignaia, lavori in corso fino a settembre

Per un importo di circa 3,3 milioni di euro sono in corso da parte di Anas, che ringraziamo per la collaborazione, i lavori di ripristino e risanamento dei calcestruzzi del viadotto. Prima dell'inizio della stagione balneare la spiaggia dovrebbe essere accessibile

Sul ponte di Calignaia sono in corso i lavori di ripristino e risanamento dei calcestruzzi. Lavori avviati da Anas, che ringraziamo per la collaborazione, per un importo di circa 3,3 milioni di euro. Gli interventi sono iniziati dopo l’estate 2022, poi sospesi per la stagione invernale. Il completamento è previsto entro settembre 2023. Da sottolineare che Anas ha organizzato i lavori in modo da liberare la parte che incombe sulla spiaggia prima della stagione balneare, salvo slittamenti dovuti ad imprevisti eventi meteorologici.

