Viale Carducci, lavori in notturna per l’ultimo tratto

Grazie alla conclusione anticipata della prima fase di asfaltatura del tratto rettilineo del viale Carducci che dall’ex “Palazzo di Vetro” giunge fino al civico 46, l’Amministrazione Comunale, con la disponibilità dell’impresa Di Gabbia, ha messo in programma, con anticipo, anche il completamento dell’ultimo tratto. L’asfaltatura fino al semaforo con viale Alfieri sarà realizzata nelle notti tra il 5 ed il 9 agosto. Le lavorazioni notturne avranno inizio alle ore 22.00 per terminare alle 6.00 del mattino successivo.

A differenza del tratto precedente sarà necessario lavorare in notturna. L’intervento è infatti impossibile da realizzare di giorno per l’elevata complessità della semaforica e dell’intenso traffico che percorre questo snodo. Talmente complesso che il viale Carducci dovrà essere chiuso (tra viale Alfieri e Cisternone) per garantire il rispetto dei tempi di lavorazione e soprattutto dell’incolumità di chi vi lavora o chi vi passa con l’auto. Al mattino la circolazione risulterà interamente libera ed il cantiere rimosso per poi ricominciare la notte successiva.

Si raccomanda a chi si avvicina a questo tratto del viale nelle date indicate di porre la massima attenzione nelle ore notturne. Anche in questa fase sarà profuso il massimo sforzo per ridurre al minimo le inevitabili difficoltà alla circolazione, dovute alla complessità del lavoro.

Queste le principali misure di modifica alla viabilità previste dalla specifica ordinanza 6629/2024.

Da lunedì 5 a giovedì 8 agosto in orario notturno (dalle ore 22 alle 6 del mattino):

– divieto di transito nel tratto di viale Giosuè Carducci (limitatamente al viale

principale) compreso tra via del Panificio e viale Vittorio Alfieri;

– direzione obbligatoria a sinistra in via della Meridiana all’intersezione con viale Carducci;

– istituzione di rotatoria in viale Carducci in prossimità dell’intersezione con via

della Meridiana, al fine di consentire manovre per l’inversione di marcia dei veicoli che

percorrono il viale in direzione ovest–est;

– divieto di transito, limitatamente alla corsia direzione est-ovest del viale principale, nel tratto di viale Carducci tra l’intersezione controviale/via Maffi e l’intersezione con viale Alfieri;

– istituzione delle direzioni consentite “Diritto” e “Sinistra” in viale Ippolito Nievo

all’altezza dell’intersezione con viale Carducci nella carreggiata direzione di

marcia nord–sud, con relativo restringimento di carreggiata;

– istituzione della direzione obbligatoria a sinistra in viale Carducci all’intersezione controviale/via Maffi, per i veicoli che procedono verso piazza del Cisternone;

– istituzione delle direzioni consentite “Diritto” e “Sinistra” in viale Alfieri

all’intersezione con viale Carducci, con relativa abrogazione della corsia

di canalizzazione a sinistra;

– abrogazione degli attraversamenti pedonali e ciclabili di viale Giosuè Carducci in

prossimità dell’intersezione con viale Nievo/viale Alfieri;

– i mezzi del trasporto pubblico che abitualmente percorrono viale Carducci

osserveranno itinerari alternativi.

Da lunedì 5 a venerdì 9 agosto (24 ore su 24):

– divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati del controviale di

viale Carducci a partire dal civico 89 per metri 80 in direzione di viale Nievo

(area di stoccaggio materiali di cantiere posta sul lato sud);

– restringimento di carreggiata per metri 150 all’altezza del civico 2.

