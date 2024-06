Viale Mameli, al via la riasfaltatura

I lavori, al via il 5 giugno, saranno divisi in tre fasi e la prima riguarderà il tratto compreso tra viale Boccaccio e via Redi. Oltre all’asfaltatura è prevista la riqualificazione del sistema di drenaggio stradale. Complessivamente l’intervento interesserà una superficie di quasi 8mila metri quadrati

Partirà la prossima settimana un intervento a cura dell’ufficio Progettazione lavori stradali del Comune di Livorno per la riqualificazione della carreggiata di viale Mameli. Complessivamente l’intervento riguarderà una superficie di quasi 8mila metri quadrati. Per la carreggiata di questa importante arteria della viabilità cittadina, che presenta ampi tratti ammalorati, è prevista la fresatura fino a 10 cm, la posa di uno strato di 6 cm di asfalto tipo “binder” e la realizzazione del tappeto d’usura alto 4 cm in asfalto di tipo “hard”, cioè modificato con l’aggiunta di polimeri termoplastici, per ovviare alle problematiche di sgranamento e fessurazione dell’attuale pavimentazione. Oltre all’asfaltatura è prevista la riqualificazione del sistema di drenaggio stradale, tramite ritrovamento e pulizia delle caditoie esistenti e ricostruzione di quelle divelte. I chiusini lungo la sede stradale in buono stato manutentivo saranno ripristinati in quota, quelli rotti saranno sostituiti con nuovi manufatti in ghisa sferoidale. Per limitare i disagi ai residenti, i lavori saranno eseguiti in orario diurno e saranno divisi in più fasi. Si inizierà con il tratto di viale Mameli compreso tra viale Boccaccio e via Redi. Gli interventi nei tratti successivi, tra via Redi e via Marradi, e tra via Marradi e piazza Matteotti saranno programmati successivamente, in continuità. I lavori veri e propri avranno inizio mercoledì 5 giugno, mentre da lunedì 3 giugno saranno apprestate le aree e le strutture a supporto del cantiere. L’intervento sarà anticipato da volantinaggio informativo.

Viabilità

Per quanto riguarda le modifiche alla viabilità, che per i lavori nel tratto compreso tra viale Boccaccio e via Redi saranno in vigore da lunedì 3 a venerdì 21 giugno, è innanzitutto prevista la temporanea soppressione della corsia riservata ai mezzi pubblici e la soppressione di tutte le fermate dei bus presenti in questo tratto di viale Mameli, in entrambi i sensi di marcia. I bus provenienti da via Marradi/viale della Libertà raggiungeranno viale Boccaccio passando da viale Fabbricotti. Il transito dei veicoli lungo il tratto di viale Mameli oggetto dei lavori (quindi da viale Boccaccio verso via Redi) sarà mantenuto, utilizzando in maniera alternata la corsia di volta in volta non interessata dai lavori (quindi o l’attuale corsia o quella normalmente riservata ai bus). Le lavorazioni saranno infatti eseguite facendo ricorso al restringimento di carreggiata anziché al divieto di transito. Lungo entrambe le corsie sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata.

Saranno adottati gli opportuni accorgimenti per garantire il transito in sicurezza dei pedoni e gli attraversamenti pedonali.

Condividi:

Riproduzione riservata ©