Viale Mameli verrà asfaltata e alcuni tratti in orario notturno

L'assessore Cepparello, che ringraziamo per la disponibilità, risponde ad un lettore: "I lavori, già affidati, saranno suddivisi per fasi e sui nodi più critici per la viabilità si procederà in orario notturno. Prima, nel mese di gennaio 2024, un intervento da parte di Asa alle condotte idriche"

Viale Mameli verrà asfaltata. Invitata a commentare la segnalazione di una lettrice, l’assessore Cepparello, che ringraziamo per la disponibilità, spiega che “i lavori di asfaltatura sono inseriti all’interno di un progetto già affidato. Tuttavia, alcuni sottoservizi afferenti alla rete di distribuzione idrica costituiti da elementi in fibro-cemento dovranno essere sostituiti con nuove condutture in polipropilene. La vetustà delle condotte esistenti le rende particolarmente fragili e non compatibili con le lavorazioni di fresatura e nuova bitumazione. Nel mese di gennaio 2024 è previsto l’intervento da parte di Asa. A seguire sarà possibile procedere alla manutenzione straordinaria dell’intera carreggiata. Nel dettaglio, i lavori saranno suddivisi per fasi e sui nodi più critici per la viabilità si procederà in orario notturno“.

