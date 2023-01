Viale Marconi, dal 3 gennaio la realizzazione della segnaletica orizzontale

Per un rapido intervento risolutivo, l’Amministrazione comunale conta sulla collaborazione dei cittadini, ai quali è chiesto di lasciare l'area di lavoro completamente libera dai veicoli

Con la realizzazione della segnaletica orizzontale, al via da martedì 3 gennaio, va a completarsi l’intervento predisposto dal Comune di Livorno per la riqualificazione del manto stradale di tutto il viale Marconi, dall’incrocio con via Calzabigi fino al semaforo di via Gramsci. L’ultima tranche di asfaltature, riguardante la parte nord di viale Marconi, è stata eseguita lo scorso mese di dicembre, ma la persistenza di avverse condizioni meteo aveva impedito la realizzazione della segnaletica orizzontale. Infatti, trattandosi di verniciatura su asfalto, questa tipologia di interventi richiede che la superficie sia completamente asciutta. Invece le precipitazione atmosferiche di dicembre, insieme alle numerose alberature che hanno fortemente rallentato l’evaporazione dell’umidità presente sulla strada, avevano finora reso non fattibile l’intervento. L’impresa esecutrice potrà intervenire per tracciare gli attraversamenti pedonali e le fermate dei bus, per poi proseguire con i lavori di disegno degli stalli, lavori che saranno segnalati da cartelli di divieto di sosta posti con 48 ore di preavviso. Per un rapido intervento risolutivo, l’Amministrazione comunale conta sulla collaborazione dei cittadini, ai quali è chiesto di lasciare l’area di lavoro completamente libera dai veicoli.

