Video sorveglianza. Il questore in visita alla Centrale Operativa della Municipale

"Il sistema di video sorveglianza della città di Livorno, utilizzato in condivisione, rappresenta uno dei punti di forza nella collaborazione tra le forze di polizia"

In questi mesi parlando di sicurezza cittadina è venuto fuori spesso il tema della video sorveglianza del territorio.

“Ed è proprio per questo motivo – scrive il sindaco Salvetti sulla sua pagina Facebook istituzionale – che il questore Roberto Massucci è venuto a far visita alla Centrale Operativa della polizia municipale e ad osservare il sistema di monitoraggio cittadino, che è generalmente riconosciuto tra i più all’avanguardia. È stata un’occasione per rendersi conto di ciò che abbiamo a disposizione da questo punto di vista con l’obbiettivo di lavorare in sinergia fra le forze dell’ordine cosa che già accade”.

“Il questore ritiene – continua il primo cittadino – che il sistema di video sorveglianza della città di Livorno, utilizzato in condivisione, rappresenti uno dei punti di forza nella collaborazione tra le forze di polizia. Sotto il profilo tecnico il software livornese è un fiore all’occhiello che offre la possibilità di costante implementazione dei segnali in base all’evoluzione delle esigenze di sicurezza cittadine”.

