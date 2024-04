Video sorveglianza mobile contro l’abbondono di rifiuti

Nella foto di gruppo, al centro la comandante della municipale Maritan; a destra il direttore di Aamps Alessandri e a sinistra il responsabile comunicazione di Aamps, Valenti; ai lati due ispettori ambientali

Comune, Polizia Municipale e Aamps/RetiAmbiente presentano il nuovo servizio: da maggio entrano in funzione 8 punti di ripresa per un totale di 24 telecamere. Novità anche sul fronte dei servizi: isole ecologiche mobili e 8 nuovi contenitori per l'organico in Venezia. Estremamente lusinghieri i dati sulla diminuzione della produzione di indifferenziata nei quartieri Tarip Antignano, Banditella, Montenero, Castellaccio e Ardenza-La Rosa. Infine, prosegue l'impegno degli ispettori ambientali: da gennaio ad aprile 1.033 controlli e 268 multe

“E’ stato attivato un ufficio ad hoc per questo nuovo servizio. Chiamarle però foto trappole è riduttivo, sono delle vere e proprie telecamere mobili di video sorveglianza”. A dirlo è la comandante della polizia municipale Annalisa Maritan nell’annunciare il nuovo servizio di video-sorveglianza mobile messo in campo dal Comune per contrastare ulteriormente il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. “Saranno 8 i punti di ripresa composti ciascuno da tre telecamere per un totale di 24 telecamere – ha spiegato Maritan – tra installazioni a palo o muro, armadi stradali e telecamere fisse e saranno in grado di registrare ed inviare foto e video al transito di persone o automezzi”.

Le telecamere saranno attivate in progressione in numerose aree del territorio comunale, individuate con il supporto di Aamps/RetiAmbiente, interessate da reiterate azioni illegali e deplorevoli che deturpano l’ambiente e causano condizioni di scarsa igiene e decoro urbano. Nella primissima fase particolare riguardo sarà riservato al centro città (aree Pentagono e Centro Allargato) dove è in corso l’installazione dei nuovi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti e si registrano abbandoni di sacchi contenenti rifiuti indifferenziati. Nel frattempo prosegue il lavoro incessante degli ispettori ambientali che, a supporto e in collaborazione con la Polizia Municipale, monitorano tutto il territorio comunale sia per sensibilizzare le utenze al corretto conferimento dei rifiuti sia per elevare sanzioni in linea con quanto indicato dal vigente “Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti”. Da gennaio ad aprile di quest’anno gli Ispettori Ambientali hanno realizzato complessivamente 1.033 interventi di cui 268 hanno portato alla notifica di ammende (80 rivolte ad Utenze non domestiche e 188 ad Utenze domestiche). Inoltre è in corso la campagna di comunicazione “La mia casa è la città” realizzata in collaborazione con le comunità straniere presenti sul territorio comunale. Nello specifico sono stati prodotti video dedicati e materiale informativo ad hoc multilingue per informare al corretto conferimento dei rifiuti e all’utilizzo dei nuovi contenitori stradali “intelligenti” che verranno poi utilizzati per i calcoli dedicati al sistema di tariffazione puntuale secondo il principio di equità “paghi per ciò che produci”.

NUOVI APPUNTAMENTI CON LE ISOLE ECOLOGICHE MOBILI

Le postazioni itineranti sono a disposizione dei cittadini impegnati nella raccolta porta a porta dei rifiuti. Ad oggi chi si trova nell’impossibilità di rispettare i giorni/orari di esposizione dei mastelli delle frazioni organico, multimateriale e indifferenziato può consegnare i sacchetti con i rifiuti prodotti nelle abitazioni direttamente agli operatori, dalle ore 7.00 alle 12.00, nei seguenti luoghi: Piazza Sforzini (lunedì), Piazza Bartolommei (martedì), Piazza Barriera Garibaldi (mercoledì), Piazza de Luogo Pio (giovedì), Piazza Matteotti (venerdì), Piazza Damiano Chiesa (sabato). E a partire da lunedì 6 maggio il servizio sarà potenziato ed interesserà gli abitanti dell’area Pentagono che, dalle ore 14.00 alle 19.00, avranno la possibilità di disfarsi dei sacchetti contenenti le frazioni multimateriale e indifferenziato presentandosi muniti di tessera sanitaria agli operatori di AAMPS/RetiAmbiente secondo la seguente programmazione: il lunedì e il giovedì in Piazza Cavallotti, il mercoledì il sabato in Piazza Vigo (le frazioni organico e vetro si dovranno continuare a conferire alle nuove postazioni stradali, la carta-cartone si dovrà continuare ad esporla il venerdì tra le 19.30 e le 20.00, il multimateriale si potrà continuare ad esporlo il martedì tra le 19.30 e le 20.00 e l’indifferenziato il giovedì sempre tra le 19.30 e le 20.00).

VENEZIA: NUOVI CONTENITORI PER L’ORGANICO

Con l’obiettivo di favorire l’allineamento del servizio alle modalità già in essere nel’area Pentagono, nel mese di maggio Aamps/RetiAmbiente installerà in Venezia 8 contenitori aggiuntivi a supporto della raccolta dei rifiuti per il conferimento della frazione organico. Gli abitanti del quartiere dovranno conferire il vetro e l’organico ai nuovi cassonetti mentre le altre frazioni si dovranno continuare ad esporre dopo le ore 24.00 ed entro le 8.30 del giorno di raccolta secondo quanto indicato nell’ordinario calendario di zona (il multimateriale il lunedì, l’indifferenziato il martedì la carta-cartone il giovedì). Ecco i luoghi dove si troveranno i nuovi contenitori: Piazza del Luogo Pio (2); Via della Venezia (1); Via Carraia (2); Piazza dei Domenicani (2); Piazza dei Legnami (1).

QUARTIERI TARIP: NOTEVOLE DIMINUZIONE NELLA PRODUZIONE DI INDIFFERENZIATO

Come nelle previsioni risultano estremamente lusinghieri i dati sui rifiuti indifferenziati prodotti nelle abitazioni riguardanti sia i quartieri Antignano, Banditella, Montenero e Castellaccio, dove il sistema TARIP è stato avviato nel 2023, sia i quartieri Ardenza-La Rosa il cui avvio è avvenuto a gennaio di quest’anno. Seguendo il principio comunitario di equità del “paghi per ciò che produci” , la tariffa è calibrata nella parte variabile in modo proporzionale ai conferimenti dei rifiuti indifferenziati. Ciò avverrà a regime con la TARI del 2025, ma già dal 2024 la bolletta sarà più “leggera” riducendo i conferimenti di indifferenziato di almeno il 20% rispetto allo standard di un conferimento/settimana corrispondente a 52 conferimenti/anno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©