Villa Rodocanacchi, riscoperta la cascatella grazie ai volontari di Reset

Il presidente Pera: "Si tratta di una cascatella con un salto di circa 30 metri, la portata dipende dalla pioggia, ma siamo felici di aver riportato in vita anche questo piccolo ma affascinante elemento del parco"

I volontari di Reset guidati da Giuseppe Pera hanno portato a termine in questi giorni un’importante operazione di pulizia delle canaline all’interno del parco di Villa Rodocanacchi. Un lavoro meticoloso che, grazie alla pioggia caduta in questi giorni, ha portato alla luce un antico sistema di convogliamento delle acque. “Abbiamo scoperto – racconta Pera – che i Rodocanacchi indirizzavano tutta la pioggia verso il laghetto tanto che in questi giorni si è riempito di circa 30 centimetri. In particolare, ci siamo resi conto che una canalina terminava in una gabbia di ferro, una sorta di filtro per impedire che sassi e foglie ostruissero il passaggio dell’acqua. Da lì, l’acqua finisce in una fessura nel muro di recinzione e prosegue per 4-5 metri su un percorso in pietra per poi compiere un salto di circa 30 metri e arrivare direttamente sul Botro del mulino. Ci è stato raccontato che tra i frequentatori della villa si tramandava la storia di una cascatella che un tempo esisteva ma che oggi era scomparsa. Ecco, ripulendo tutte le canaline, specialmente quella, siamo riusciti a riattivare il getto d’acqua. Si tratta di una cascatella molto piccola, la portata dipende dalla pioggia, ma siamo felici di aver riportato in vita anche questo piccolo ma affascinante elemento del parco”.

