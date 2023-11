Vinto un milione alla tabaccheria in via Verdi

Valeria, che ringraziamo per la disponibilità, con il manifesto della vincita

La titolare Valeria: "Lo abbiamo saputo stamattina con la telefonata di Lottomatica. Siamo felici. E' una bella cosa per la città e per chi ha vinto, che ad oggi non si è palesato. Speriamo pensi anche a noi". Giocata da 1 €

Vinto un milione di euro, con 1 €, al Million Day alla tabaccheria Non solo fumo in via Verdi di Valeria Mancuso, che ringraziamo per la disponibilità. “Siamo felici. E’ una bella cosa per la città e per chi ha vinto – spiega la titolare Valeria, che ringraziamo per la disponibilità, raggiunta telefonicamente da QuiLivorno.it – lo abbiamo saputo stamattina con la telefonata di Lottomatica. La vincita è stata realizzata con i seguenti numeri: 2 6 11 14 15. Il fortunato vincitore li ha indovinati tutti insieme. Non si è palesato ancora nessuno, speriamo il vincitore pensi anche a noi”.

