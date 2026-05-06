Virus Chikungunya, esclusa l’infezione e la necessità della disinfestazione

Ulteriori approfondimenti clinici e diagnostici hanno consentito di escludere che si tratti effettivamente di tale infezione

In merito al sospetto caso di virus Chikungunya segnalato all’ospedale di Livorno, ulteriori approfondimenti clinici e diagnostici hanno consentito di escludere che si tratti effettivamente di tale infezione. In ragione di ciò gli interventi straordinari di disinfestazione previste sul territorio come azione precauzionale non si rendono più necessari e, in accordo con il Comune di Livorno, è stato deciso di proporne la sospensione. Resta confermata l’attenzione da parte dell’Azienda sanitaria e dei servizi competenti nel monitoraggio delle arbovirosi, in linea con le indicazioni regionali, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e la tempestiva gestione di eventuali casi sospetti. Si ricorda a tal proposito che restano comunque fondamentali le buone pratiche e le misure ordinarie di prevenzione della proliferazione degli insetti, evitando ristagni e raccolte di acqua (in sottovasi, caditoie, ecc.) ed effettuando gli opportuni interventi larvicidi, così da mantenere in ogni momento un elevato livello di protezione della popolazione.

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