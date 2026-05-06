Virus Chikungunya, esclusa l’infezione e la necessità della disinfestazione
Ulteriori approfondimenti clinici e diagnostici hanno consentito di escludere che si tratti effettivamente di tale infezione
In merito al sospetto caso di virus Chikungunya segnalato all’ospedale di Livorno, ulteriori approfondimenti clinici e diagnostici hanno consentito di escludere che si tratti effettivamente di tale infezione. In ragione di ciò gli interventi straordinari di disinfestazione previste sul territorio come azione precauzionale non si rendono più necessari e, in accordo con il Comune di Livorno, è stato deciso di proporne la sospensione. Resta confermata l’attenzione da parte dell’Azienda sanitaria e dei servizi competenti nel monitoraggio delle arbovirosi, in linea con le indicazioni regionali, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e la tempestiva gestione di eventuali casi sospetti. Si ricorda a tal proposito che restano comunque fondamentali le buone pratiche e le misure ordinarie di prevenzione della proliferazione degli insetti, evitando ristagni e raccolte di acqua (in sottovasi, caditoie, ecc.) ed effettuando gli opportuni interventi larvicidi, così da mantenere in ogni momento un elevato livello di protezione della popolazione.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.