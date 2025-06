Visite sold out, prevista una eccezionale affluenza di visitatori

Foto Marina Militare

Dal 3 giugno per motivi organizzativi e dal 4 all'8 giugno, anche per motivi di sicurezza, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha interdetto nel tratto compreso tra via del Molo Mediceo e scali della Darsena. Preallertata la Protezione Civile del Comune in caso di eventuali necessità di assistenza alla popolazione per stazionamento prolungato al sole

Da 4 all’8 giugno si terranno le visite alla nave scuola della Marina Militare “Amerigo Vespucci” ormeggiata al Molo Capitaneria del Porto Mediceo, e per questa occasione l’Accademia Navale fa sapere che è previsto un eccezionale afflusso di persone (già tutto sold out sia gruppi organizzati che per singoli). Sia all’interno dell’area portuale che all’esterno sono state stabilite quindi una serie di modifiche al traffico per regolare il prevedibile straordinario movimento di autoveicoli nella zona. A partire dal giorno 3 giugno, per motivi organizzativi, e dal giorno 4 al giorno 8 giugno anche per motivi di sicurezza, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha emanato l’ordinanza n. 15 del 30.5.2025 con la quale ha interdetto la circolazione in via del Molo Mediceo e in piazza dell’Arsenale nel tratto compreso tra via del Molo Mediceo e scali della Darsena. Per le stesse motivazioni, il Comune con determinazione N. 4278 DEL 30/05/2025 procederà con l’interdizione della circolazione nel tratto di corsia di competenza comunale di piazza dell’Arsenale compreso tra scali della Darsena e piazza Giuseppe Micheli. Da segnalare che saranno presenti in zona pattuglie della Polizia Municipale. Inoltre, la Protezione Civile del Comune di Livorno sarà preallertata per eventuali necessità di assistenza alla popolazione od altre attività non programmabili. Di seguito, più nel dettaglio, le misure di traffico adottate dall’Autorità Portuale e dal Comune di Livorno.

QUESTE LE MISURE ADOTTATE DALL’AUTORITA’ PORTUALE CHE ORDINA:

Dalle ore 18.00 del giorno 3 giugno fino alle ore 00.00 del giorno 8 giugno 2025, al fine di garantire la sicurezza delle persone che si recano in visita a bordo di nave Vespucci, Piazza dell’Arsenale, subito dopo l’intersezione con Scali della Darsena, e via del Molo Mediceo (fino all’intersezione con il Forte della Sassaia), sono interdette al traffico veicolare. Le persone con veicolo al seguito, in possesso di prenotazione per la visita di nave Vespucci nonché coloro che fanno parte di gruppi organizzati per la visita alla nave, potranno accedere al porto esclusivamente da via Edda Fagni, percorrendo la strada privata che verrà appositamente aperta, e sulla quale è fatto divieto assoluto di sosta con rimozione del veicolo a carico del trasgressore, che collega via Edda Fagni al porto Mediceo. Il veicolo dovrà essere obbligatoriamente parcheggiato all’interno delle aree di sosta messe a disposizione per l’evento, indicate nel sottostante stralcio planimetrico; da tali aree potrà essere raggiunta nave Vespucci percorrendo a piedi via del Molo Mediceo. I veicoli in transito verso/dai parcheggi non dovranno superare la velocità di 10 km/h. La sosta sarà consentita per un arco orario non superiore alle tre ore, al fine di consentire a tutti gli aventi diritto di visitare la nave.

QUESTE LE MISURE DEL COMUNE DI LIVORNO CHE ORDINA:

• con efficacia dalle ore 18.00 del giorno 3 giugno alle ore 24.00 del giorno 8 giugno 2025

l’istituzione del divieto di transito nel tratto di corsia di piazza dell’Arsenale compreso tra scali della Darsena e piazza Giuseppe Micheli (c.d. “Ponte dei Francesi”).

Il suddetto divieto è da intendersi eccetto veicoli a servizio del personale della Capitaneria di Porto, del personale del Gruppo Ormeggiatori, del personale della Marina Militare, veicoli delle Forze di Polizia, mezzi soccorso, veicoli dei residenti di via Calafati e di via del Molo Mediceo, veicoli dei fornitori degli esercizi commerciali di piazza dell’Arsenale, con le stesse modalità prescritte dall’ordinanza n. 15 del 30.5.2025 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

Il transito dei suddetti veicoli è consentito con il limite di velocità di 10 km/h.

ATTENZIONE: per evitare di congestionare la viabilità compresa tra la Piazza Italo Piccini e Via Edda Fagni, si consiglia a tutta la cittadinanza non interessata alla visita alla Nave Vespucci, di scegliere itinerari cittadini alternativi per raggiungere il Viale Italia

CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI STAZIONAMENTO PROLUNGATO SOTTO IL SOLE

-portarsi e bere molta acqua e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeina.

-indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro all’aperto evitando le fibre sintetiche.

-proteggersi dalle ustioni sulla pelle con creme solari.

Condividi:

Riproduzione riservata ©