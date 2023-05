Vita da influencer, un livornese in onda a Forum

Valerio Rolla ha interpretato Giovanni, il figlio maggiore di Donata, che voleva diventare influencer e ha utilizzato i soldi della madre per apparire ricco sui social. Qual è stata la decisione del giudice?

Su Rete 4 il 15 maggio è andata in onda a Forum la puntata “Vita da influencer” che ha visto protagonista da una parte mamma Donata e dall’altra il figlio maggiore Giovanni interpretato dal livornese Valerio Rolla. Donata ha chiamato in causa Giovanni per chiedere la restituzione della somma prelevata da Giovanni dal conto corrente della madre, sul quale aveva la delega, per investirli nell’attività di influencer. Nel corso del dibattimento Giovanni ha mostrato anche delle foto e un video da influencer. “Lei è molto simpatico è il John Travolta di Livorno” lo ha definito la conduttrice Barbara Palombelli. Qual è stata la decisione del giudice? Il giudice ha obbligato Giovanni a restituire i soldi.

