Vittoria, prima donna funzionario dei vigili del fuoco di Livorno

L’ing. Vittoria Grifagni, 34 anni, aretina, laurea magistrale in Ingegneria Edile, è stata assegnata al comando di Livorno dove svolgerà l'incarico di vice direttore

Mediagallery L’evento costituisce in assoluto una novità in quanto si tratta del primo funzionario donna in servizio al comando dei vigili del fuoco di Livorno

La Direzione Centrale per le Risorse Umane del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Tecnico e della Difesa Civile ha assegnato al comando provinciale dei vigili del fuoco di Livorno un nuovo funzionario con qualifica di vice direttore: l’ing. Vittoria Grifagni. L’evento costituisce in assoluto una novità in quanto si tratta della prima donna funzionario in servizio al comando dei vigili del fuoco di Livorno.

Vittoria Grifagni, originaria della provincia di Arezzo, di anni 34, ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Edile all’Università di Firenze (con tesi in costruzioni in zona sismica e in storia dell’architettura contemporanea). Iscritta all’Albo degli Ingegneri della provincia di Arezzo, prima dell’ingresso nel Corpo dei Vigili del Fuoco ha maturato numerose esperienze professionali negli studi tecnici di ingegneria. Superato il concorso, ha frequentato il corso per vice direttori all’Istituto Superiore Antincendio (I.S.A.) di Roma, iniziato ad ottobre 2019, ed a seguito di superamento degli esami finali è stata assegnata al Comando di Livorno.