Vittorio, a 84 anni sugli anelli alla Notte Bianca dello sport

Vittorio durante l'esibizione e mentre esulta nella foto all'interno dell'articolo

Il "Signore degli Anelli" ospite della Uisp alla Notte Bianca dello Sport: "Da ex camionista dopo la pensione per evitare di oziare mi sono dedicato allo sport. Ormai sono quasi 20 anni che pratico questa attività. Il segreto? Volontà e tanta forza fisica e mentale"

“Il bello dello sport è anche questo. E’ l’emblema vivente che non vi sono limiti alla pratica sportiva, di riflesso come Uisp siamo riusciti a dare una nuova spinta emotiva ad una persona, che pur con la sua età, si sente ancora parte integrante del sistema sportivo e questo è lo spirito che ci contraddistingue essendo ancor più convinti che è sport per tutti”. E come non essere d’accordo con le parole del presidente di Uisp Comitato Territoriale Terre Etrusco-Labroniche APS, Daniele Bartolozzi, guardando il video Fb dell’esibizione di Vittorio Valvo, livornese di 84 anni, origine siracusane, residente a Venturina, conosciuto con il soprannome di Signore degli anelli. Vittorio, tesserato Uisp, sabato 22 luglio ha partecipato alla prima edizione della Notte Bianca dello sport alla postazione Uisp incassando l’apprezzamento del pubblico. “Da ex camionista – spiega Vittorio a QuiLivorno.it – dopo la pensione per evitare di oziare mi sono dedicato allo sport e ho iniziato la palestra. All’inizio ho iniziato con la ginnastica dolce poi ho visto che ero predisposto per la disciplina degli anelli e così da quasi 20 anni pratico questa attività. Il segreto? Volontà e tanta forza fisica e mentale e quando sono lassù a 4 metri penso a far divertire il pubblico”. Archiviata questa bella esibizione, ora ha un sogno: “Vorrei andare in tv allo Show dei record”. Staremo a vedere. Forza Vittorio!

