Voce e pianoforte in piazza del Municipio per accogliere i croceristi

Bellissima accoglienza in musica con voce e pianoforte, domenica 21 aprile in piazza del Municipio, per i croceristi sbarcati dalla Msc Grandiosa all’alto fondale e dalla Oosterdam al Molo Italia (potete vedere il video del concerto sulla nostra pagina Instagram). Un momento musicale molto apprezzato in coda e durante l’accoglienza del personale dell’Ufficio Turistico Livorno prima di andare alla scoperta della città, godendo di una meravigliosa domenica di sole in attesa di fare ritorno alle navi e imbarcarsi.

