Vola il portale della promozione turistica della Fondazione Lem

A maggio visitatori unici più che raddoppiati senza ancora campagne di sponsorizzazione. Anche i social crescono vertiginosamente. In questo caso si parla di un numero di interazioni - ovvero di pubblico che i post sono riusciti a coinvolgere - aumentate di oltre il 600% nello stesso intervallo di tempo intercorso tra aprile e maggio

I dati parlano chiaro: il portale della promozione turistica dell’Ambito Livorno www.visit-livorno.it sta ottenendo risultati di altissimo rilievo ancor prima che partano le azioni di sponsorizzazione. Per gli addetti ai lavori si parla di risultati “in organico” e sono quelli che meglio rappresentano l’appeal che un sito riesce ad avere sugli utenti senza che venga loro suggerito a pagamento.

Il portale è stato presentato pubblicamente il 23 febbraio scorso raccogliendo da subito 2000 visitatori unici: un dato già interessante considerando che si partiva da zero. A conferma sono arrivati i dati dei mesi successivi, con 4.412 accessi unici a marzo, 6.481 ad aprile e 14.789 a maggio, dunque con un +126,3% su aprile.

La tendenza di crescita viene confermata anche per il mese in corso, considerando che solo nella prima settimana di giugno siamo già a 4.738 visitatori unici e che le campagne promozionali su Google Ads e sulle piattaforme social sono appena partite. Non solo, il lancio del nuovo video spot su Livorno prevede di spingere all’interazione con il sito e, dunque, ad arricchire ulteriormente il numero degli utenti unici.

Altro dato molto interessante è la permanenza media sul sito che si attesta a 3 minuti e 47 secondi, con una crescita pari al 31,2% rispetto ad aprile quando la permanenza media, seppure importante, si era fermata a 2 minuti e 53 secondi. Questo conferma l’interesse dei visitatori a restare sul portale e, dunque, che lo stesso risulta accattivante e funzionale a dare risposta alle informazioni di cui gli utenti sono in cerca.

Infine, ma non meno importante, anche i social volano. In questo caso si parla di un numero di interazioni – ovvero di pubblico che i post sono riusciti a coinvolgere – aumentate di oltre il 600% nello stesso intervallo di tempo intercorso tra aprile e maggio.

