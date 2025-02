Vuoi diventare un buyer? Partecipa al corso gratuito Lo.Tos

Il bando, aperto fino al 12 marzo, è rivolto a persone disoccupate o inattive con diploma di scuola superiore o qualificazione professionale di livello 3 EQF o con almeno 3 anni di esperienza lavorativa nel settore. INFO: Logistic Training Academy tel. 0586 828957 e Provincia di Livorno Sviluppo tel. 0586 257257

Vuoi diventare buyer? Puoi lavorare in un ufficio acquisti, gestire budget, effettuare ordini e avere rapporti con fornitori? Partecipa al corso gratuito per Tecnico della programmazione degli acquisti e della gestione dei rapporti con i fornitori (matricola 2024LM1539). E’ un’attività qualificante e dinamica con simulazioni, visite in aziende e stage in imprese del settore, gestita da Provincia di Livorno Sviluppo. Il bando è aperto fino al 12 marzo a persone disoccupate o inattive con diploma di scuola superiore o qualificazione professionale di livello 3 EQF o con almeno 3 anni di esperienza lavorativa nel settore.

Il corso di 624 ore, di cui 316 in aula, 30 di orientamento e 278 di stage in azienda, rilascia una qualifica professionale di IV livello. I tecnici qualificati possono trovare occupazione in aziende di piccole e medio-grandi dimensioni che operano nella logistica e nell’indotto. Il corso, con capofila Logistic Training Academy e partner Provincia di Livorno e Sviluppo, T.O. Delta spa, Asso.To.S.C.A., si svolge nell’ambito del progetto Lo.Tos titolo LOgistica TOScana codice 318110, finanziato dalla Regione Toscana con risorse a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027 e inserito nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Informazioni:

Logistic Training Academy tel. 0586 828957 (lunedì-venerdì ore 9 – 13 e 14 – 18)

Provincia di Livorno Sviluppo tel. 0586 257257 (lunedì-venerdì ore 9 – 13)

