Walking Friends 5.0, prevenire le malattie camminando insieme

Presentata dall'Associazione Diabetici Area Livornese (Adal) e Cities for Better Health l'iniziativa nazionale che promuove l’attività fisica come strumento di prevenzione contro diabete, obesità e malattie cardiovascolari. Il presidente Adal: "Livorno dimostra sensibilità e attenzione verso questi temi”. Porrà: "Sempre più cittadini coinvolti". Le date degli appuntamenti verranno comunicate a breve

di Giulia Bellaveglia

Prende il via anche a Livorno “Walking Friends 5.0”, il progetto nazionale per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili come obesità, diabete e rischio cardiovascolare (le date degli appuntamenti verranno comunicate a breve). L’iniziativa, sostenuta dall’Associazione Diabetici Area Livornese (Adal) e dal network internazionale “Cities for Better Health”, vuole promuovere l’attività fisica come strumento accessibile, gratuito e quotidiano per migliorare la salute della popolazione. “Ribadisco – afferma l’assessore al sociale Andrea Raspanti – quanto questa idea rappresenti un tassello fondamentale della strategia di promozione salutare sul nostro territorio. Il diabete e le altre malattie hanno un impatto fortissimo sulla qualità di vita delle persone, ma anche sulla rete familiare e sul sistema sanitario. È per questo che vogliamo puntare sulla prevenzione come asse portante del nostro mandato. Spesso si sottovaluta quanto anche una semplice camminata possa contribuire. È una buona pratica alla portata di tutti, che può fare davvero la differenza, sia nel prevenire che nel gestire le patologie croniche”. Uno dei punti chiave è infatti proprio il cammino, inteso come movimento leggero ma regolare, praticabile da chiunque. “Questo percorso – spiega il presidente di Adal Paolo Mori Ubaldini – è nato per dare voce e strumenti concreti a chi vive queste difficoltà ogni giorno, ma anche a chi vuole prevenirle e Livorno ha mostrato sin da subito sensibilità e attenzione verso questi temi”. “Ogni anno – aggiunge la direttrice della zona distretto livornese per l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest Cinzia Porrà – questa iniziativa si arricchisce e coinvolge sempre più cittadini. Camminare è un gesto facile ma potente, capace di innalzare davvero la qualità di vita. Come azienda sanitaria, sosteniamo convintamente i gruppi di cammino e l’attività fisica adattata. Sono strumenti che si inseriscono perfettamente nelle strategie di promozione della salute previste anche a livello nazionale”. “Walking Friends 5.0” rappresenta dunque molto più di un semplice progetto: è un invito concreto, rivolto a tutta la cittadinanza, a prendersi cura di sé partendo dalle piccole scelte quotidiane. “Camminare insieme – conclude Mori Ubaldini – significa non solo muoversi, ma costruire comunità, condividere consapevolezza, migliorare il proprio presente e il futuro della collettività”.

