Webinar di approfondimento per la Giornata del Made in Italy

Promosso dalla Camera di Commercio, l’appuntamento è per lunedì 15 aprile dalle 9.30 alle 12.30. Webinar dedicato a “Proprietà intellettuale e Made In. Applicazione e responsabilità”. La partecipazione è gratuita previa iscrizione online entro il 14 aprile

Anche la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno partecipa alla Giornata del Made in Italy con un incontro on line del Portale etichettatura dedicato a questo tema. La Giornata Nazionale del Made in Italy è stata istituita a dicembre dall’omonima legge quadro (n. 206/2023) e verrà celebrata ogni anno: la data simbolo scelta è il 15 aprile, giorno della nascita di Leonardo da Vinci. In tutto il Paese vengono organizzati eventi dedicati alla promozione della creatività e dell’eccellenza italiana, una opportunità per riconoscere e sostenere le imprese. L’appuntamento per le province di Grosseto e Livorno è per lunedì 15 aprile con un webinar dalle 9.30 alle 12.30 dedicato a “Proprietà intellettuale e Made In. Applicazione e responsabilità”. Ad aprire i lavori sarà Salvatore Capozzolo del Laboratorio chimico Camera di Commercio Torino, cui seguirà una introduzione di Giacomo Vigna del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ad illustrare le novità in materia di Made In sarà poi Emanuela Truffo dello studio legale Jacobacci & Associati. Mariangela Ravasenga della Camera di Commercio di Torino parlerà del ruolo del sistema camerale e dei Comitati provinciali per la lotta alla contraffazione in materia di tutela della PI. A conclusione le testimonianze delle imprese con Francesca Ercules di Ronco Luigina Azienda Agricola e Paolo Aiassa di Terre dei Santi Società Cooperativa Agricola.

Un approfondimento, dunque, sulle disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy: la norma in vigore dall’11 gennaio reca infatti disposizioni tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, introducendo iniziative come l’istituzione del liceo del “Made in Italy” e della Giornata nazionale, potenziando le norme contro la contraffazione e l’italian souding e investendo nelle filiere dei settori strategici con la creazione del Fondo Nazionale del Made in Italy. La partecipazione è gratuita previa iscrizione online entro il 14 aprile al link: https://www.lab-to.camcom.it/moduli/184/proprieta-intellettuale-e-made-in/ raggiungibile anche dalla home page del sito camerale.

Per maggiori informazioni: Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti CCIAA Maremma e Tirreno, e-mail: [email protected]

