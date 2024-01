Wiki Pedro, un video di Livorno il più visto nel 2023

Immagine tratta dal video Fb Perché i livornesi sono chiamati labronici?

Il blogger fiorentino: "Fu veramente un successo inaspettato il mio mese a Livorno (una città tra le più folkloristiche che ci siano dove spero di tornare). Buon anno a tutti"

Il video di Wiki Pedro più cliccato del 2023? Con 473 mila visualizzazioni, il video girato a Livorno Perché i livornesi sono chiamati labronici? Il blogger fiorentino a inizio 2024, il 2 gennaio per l’esattezza, lo ha ripostato sulla propria pagina Fb con questo commento: “Ed eccoci qua con il video che l’anno scorso vi è piaciuto di più. Fu veramente un successo inaspettato il mio mese a Livorno (una città tra le più folkloristiche che ci siano dove spero di tornare). Buon anno a tutti”. Sul perché i livornesi siano chiamati labronici, Wiki Pedro spiega che si tratta della leggenda di Ercole Labrone, così chiamato, che chiamò la città Livorno e i suoi abitanti come lui: “labronici”. Per approfondire vi invitiamo a cliccare il link ad inizio articolo.

