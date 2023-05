WikiPedro, il video-blogger in città per due settimane: “Qui si respira libertà”

WikiPedro alla Terrazza Mascagni in una foto di Lorenzo Amore Bianco

Il blogger, all'anagrafe Pietro Resta, attraverso video in pillole, spiega in maniera dettagliata, esaustiva e divertente i luoghi più caratteristici della Toscana. Adesso ha scelto di dedicarsi a Livorno: "Avete tante potenzialità, dovete sfruttarle al meglio"

di Giacomo Niccolini

WikiPedro, il famoso video-blogger fiorentino che imperversa con le sue storie sui luoghi, aneddoti e curiosità toscane sulle pagine di Instagram e Facebook è sbarcato a Livorno. E qui starà per circa due settimane andando alla ricerca di cose da raccontare legate alla storia, ai monumenti e alla tradizione di Livorno. WikiPedro, Pietro Resta all’anagrafe, è già stato paparazzato da qualche fan che non si è privato del gusto di farsi un selfie tra le vie della città.

“Sono qui da un paio di giorni – rivela in una telefonata a QuiLivorno.it – ho preso una casetta in zona Ardenza e devo dire che sto benissimo. Avevo qualche perplessità legata al fatto che sono lontano dal centro ma sia in auto che con l’autobus si arriva in città in pochissimo e si gira molto bene a piedi. Poi qui sono vicinissimo al mare. Che bello”.

Due settimane e poi direzione provincia a sud. “Starò in città circa quindici giorni e altrettanti andrò alla scoperta della vostra provincia – continua Pietro – Ho scelto così di dedicarmi a Livorno che è una città che adoro per tanti motivi. Il primo è che qui si respira proprio un vero senso di libertà. Oggi ero in spiaggia ed ero indeciso se togliermi la camicia o meno. Una domanda che a Firenze mi sarei fatto. Mi sono voltato e ho visto un anziano praticamente in mutande che prendeva il sole. Siete un popolo libero. E lo dimostrate in ogni vostro atteggiamento. Poi siete parecchio simpatici e accoglienti. Mi trovo davvero bene”.

Altro aspetto quello legato al turismo. “Qui la vostra croce e delizia è proprio l’aspetto turistico. Livorno spesso è una città che non viene presa d’assalto – spiega WikiPedro al nostro giornale – come spesso può succedere per esempio a Firenze dove abito. Noi siamo invasi dai turisti e questo fa perdere un po’ il senso e il contatto con il territorio e con le sue bellezza. Qui invece siete belli così. Naturali e non fagocitati dal turismo che diventa quindi quasi riservato e consapevole. Ti godi meglio le cose, le bellezze, gli anfratti, le curiosità di questa magnifica città. Avete tante potenzialità. Sfruttatele!”.

In questi giorni WIkiPedro sarà dunque alle prese con le Fortezze (la Vecchia e la Nuova) con Montenero e il suo Santuario alla ricerca delle storie più nascoste. “Enogastronomia? Qualcosina ma non voglio cadere nel trito e ritrito. Farò qualche storia ma mi voglio dedicare a fare un bel video sugli aneddoti culturali e sociali che caratterizzano Livorno nata da un crogiuolo di razze ed etnie: greci, olandesi, portoghesi, ebrei, arabi. Che bellezza”.

E voi lo avete già incontrato per le vie di Livorno? Occhi aperti… WikiPedro è qui!

