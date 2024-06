WikiPedro visita l’acquedotto di Colognole e il Cisternone

Alcuni screenshot tratti dal video di WikiPedro

“Per quasi 100 anni in maniera eccezionale ha rifornito d’acqua la città di Livorno”. Il blogger fiorentino Pietro Resta, alias WikiPedro, è tornato a Livorno (video pubblicato sulla sua pagina Fb alle 13.08 di oggi) e stavolta per parlare dell’acquedotto di Colognole che tra “scale, tempietti e gallerie sembra un videogame”. Per poi recarsi a visitare il Cisternone, (“dove l’acquedotto un tempo terminava il suo percorso dopo 18 km”), che tra aprile e maggio Asa ha aperto alle visite della cittadinanza, e esclamare: “Ma che posto che ho visto. Impressionanti i giochi di luce riflessi nell’acqua. Uno dei luoghi più belli della mi’ vita in assoluto. Cari amici labronici c’avete un gioiello, una perla neoclassica il mezzo al traffico”.

