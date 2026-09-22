World Cleanup Day al Cisternino Pian di Rota

Sabato 26 settembre Plastic Free organizza una raccolta dei rifiuti nell’area del Cisternino Pian di Rota. Appuntamento alle 9 nel parcheggio davanti alla Lipu, con caffè freddo offerto da Le Piantagioni del Caffè al termine dell’iniziativa

In occasione della Giornata Mondiale della Pulizia dell’Ambiente (World Cleanup Day), sabato 26 settembre 2026 Plastic Free Onlus promuove anche a Livorno una giornata di pulizia ambientale nell’area del Cisternino Pian di Rota e nelle zone circostanti, con il patrocinio del Comune di Livorno e il sostegno della torrefazione livornese “Le Piantagioni del Caffè”. L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e si svolgerà dalle 9 alle 11, con ritrovo alle ore 9 nel parcheggio davanti alla LIPU, in via delle Sorgenti 430. Da qui partirà l’attività di raccolta, che si concluderà intorno alle 11 nello stesso punto. Al termine è previsto un momento conviviale con una degustazione di caffè freddo offerta da Le Piantagioni del Caffè. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, previa iscrizione sul sito di Plastic Free: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi. È possibile iscriversi selezionando la provincia di Livorno e l’evento dall’elenco disponibile. Anche i bambini potranno partecipare, purché accompagnati da un adulto. Plastic Free metterà a disposizione i materiali necessari per la raccolta, mentre Le Piantagioni del Caffè distribuirà alcuni gadget ai partecipanti. “È un’iniziativa importante – ha commentato Giovanna Cepparello, assessora con la delega alla Cura dello spazio pubblico e della città – dove ancora una volta i volontari contribuiscono a rendere la città più bella e a far crescere il senso di comunità”.

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