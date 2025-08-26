“Zona Rossa, valuteremo l’efficacia. Noi intanto portiamo avanti il nostro modello”

Il sindaco Salvetti nel corso di una conferenza si è espresso sulla Zona Rossa istituita in piazza Garibaldi e piazza della Repubblica: "Livorno non può vivere in un clima di tensione, Livorno ha una tradizione di convivenza e solidarietà che non può essere messa in discussione in nessun modo"

“Che sia chiaro: chi delinque non può stare in questa città. Prendiamo atto della decisione del prefetto e ne valuteremo l’efficacia guardando ai dati che ci verranno forniti”. A parlare è il sindaco Salvetti che stamattina nel corso di una conferenza, alla quale hanno partecipato le forze di maggioranza, si è espresso sulla Zona Rossa (che prevede il Daspo urbano) istituita in piazza Garibaldi e piazza della Repubblica. “Il provvedimento ha avuto esiti altalenanti in altre città. Il prefetto lo ha voluto per incidere di più. Come amministrazione comunale ci sarà modo di capire se ha realmente facilitato il lavoro delle forze dell’ordine. Vedremo. Nell’attesa il messaggio che voglio lanciare è questo: Livorno non può vivere in un clima di tensione, Livorno ha una tradizione di convivenza e solidarietà che non può essere messa in discussione in nessun modo. Qual è la nostra strategia per mantenere questa “tradizione” e migliorare? Seguire il nostro modello fatto di trasformazione urbanistica, progettualità sociale, decoro urbano e integrazione di culture diverse. In piazza Garibaldi come in altre è in corso e continueremo ad applicarlo, avvalendoci del security manager e delle “antenne” dei Consigli di zona”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©