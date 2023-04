Ztl notturna nei fine settimana. Il Comune ci pensa

L'ipotesi allo studio è stata annunciata dall'assessora Giovanna Cepparello durante la VI commissione consiliare: "Può essere una soluzione per quartieri come la Venezia frequentati da cittadini/automobilisti che non ci vivono tutto l'anno"

Ztl notturna nei fine settimana. L’ipotesi è stata annunciata dall’assessora Giovanna Cepparello durante la VI commissione consiliare Vivibilità Urbana, assessora che a QuiLivorno.it spiega: “L’idea è quella di estendere la Ztl di notte, in particolare nei fine settimana quando quartieri come la Venezia vengono frequentati da cittadini/automobilisti che non ci vivono tutto l’anno. Il provvedimento mira a tutelare i residenti”. Attualmente la Zona a Traffico Limitato arriva fino alle 20.

