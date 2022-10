Zucchero, cena a Livorno tra selfie autografi e canzoni

Il noto cantautore lunedì 24 ottobre è stato a cena al ristorante Melafumo in via Mentana. Il titolare Luca: "Disponibile e cortese al massimo con tutti. E' un puro. E quando ha cantato con i commensali la sua canzone è stato bellissimo"

Serata a Livorno per Zucchero “Sugar” Fornaciari. Il cantautore lunedì 24 ottobre è stato a cena al ristorante Melafumo in via Mentana. “E’ la seconda volta che viene da noi – spiega il titolare Luca – la prima è stata ad inizio aprile accompagnato da un amico in comune, Gianluca, prima di iniziare il tour estivo. Quel giorno mi disse che una volta finito il tour sarebbe tornato e così è stato”. Nel corso della cena, Luca ha allietato i commensali con un po’ di musica italiana e immancabile ad un tratto, verso fine serata, è arrivata la richiesta dei commensali stessi di poter ascoltare le canzoni di Zucchero: “Gli ho chiesto il permesso – spiega Luca al telefono con QuiLivorno.it – e quando mi ha detto che andava bene tutto il locale ha cominciato a cantare Una sana e inconsapevole libidine… allora Zucchero si è tolto il giacchetto e ha iniziato a cantare anche lui. E’ stato bellissimo (video tratta dalla pagina Fb di Melafumo)”. Tonno alla griglia, baccalà alla Melafumo, cozze e cacciucco alcune delle portate della cena tra selfie autografi e canzoni. “E’ stato disponibile e cortese al massimo, sin da subito, con tutti, nella maniera più assoluta. Ha dato considerazione a tutti – prosegue il ristoratore – D’altronde quello che si ha in pancia si ha in bocca mi piace ripetere. E lui è così: è un puro. Un aneddoto? Quando ha detto a mio figlio sei un genio vedendolo mettersi in posa per una foto con la bustina dello zucchero”.

