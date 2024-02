Zuffa davanti al bar, vola una sedia

Fermo immagine tratto dal filmato girato dalla telecamera del bar

L'episodio è accaduto nel pomeriggio in via Grande. Il titolare, che ringraziamo per la disponibilità: "Erano tre perfetti sconosciuti. No, nessun danno particolare dispiace per l'accaduto. Questo è un bar frequentato da persone educate"

“Erano tre perfetti sconosciuti. No, nessun danno particolare dispiace molto per l’accaduto. Il bar è frequentato da persone educate”. C’è amarezza, e non potrebbe essere altrimenti, nelle parole di Fabio, che ringraziamo per la disponibilità, il titolare de Il Dollino in via Grande, il bar davanti al quale oggi intorno alle 16.10 si è consumata una zuffa. “Mi trovavo all’interno al lavoro – spiega Fabio – quando ad un tratto come si vede dal video si sono presi in due contro uno. Quello che era da solo brandiva una catena, o così sembrava, uno degli altri due ha preso una delle sedie e gliel’ha lanciata contro. Abbiamo gridato di andare via”. Per fortuna nessuno, fra clienti (nel video si vede una signora costretta ad alzarsi) e lavoratori, è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

