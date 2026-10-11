Da Newcastle a Livorno in bicicletta, festa in piazza Roma

Striscioni, sorrisi e tanta emozione per Jhon che ha raggiunto la città dove vive la sorella dopo aver attraversato l’Europa pedalando per 2.000 km

Da Newcastle a Livorno, attraversando sei Paesi e affrontando da solo un viaggio lungo e impegnativo. È la sfida di John Hulme, partito il 14 settembre dalla sua casa in Inghilterra con una meta ben precisa: piazza Roma, a pochi passi dall’abitazione della sorella. Il viaggio è cominciato al porto di North Shields, da dove ha preso il traghetto per i Paesi Bassi, nei pressi di Amsterdam. Da lì ha proseguito verso sud, attraversando Olanda, Germania, Francia, Austria, Svizzera e Italia, seguendo in parte il corso del Reno e passando dalle Alpi. Un’impresa preparata con cura, tra allenamenti e soste per recuperare le energie. Già lo scorso anno aveva trascorso tre settimane nel Nord Europa, anche per prepararsi a questa avventura. A spingerlo non è stata soltanto la voglia di mettersi alla prova: John ama Livorno, una città che ha visitato più volte e di cui conosce la cultura e le tradizioni. Raggiungerla in questo modo è diventato un progetto personale da portare fino in fondo, trasformando la passione in una sfida concreta. Per celebrare il suo arrivo è stata organizzata una piccola festa in piazza Roma, vicino alla casa della sorella. I familiari hanno seguito il percorso grazie al sistema di tracciamento che ha permesso loro di avere un’indicazione sui tempi del suo arrivo.

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