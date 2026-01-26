Don Medori al sindaco: “Riempiamo le strade e le piazze di artisti. No a una città deserto”

"Un'idea per il sindaco: convochi tutti gli artisti, i cantastorie, la gente di spettacolo, musicisti, cantanti e le tantissime Associazioni che, attraverso un calendario intelligente, sera per sera, presentino i loro spettacoli. Questi richiameranno la gente"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di Don Edoardo Medori

“Non posso accettare neanche io una città che muore piano, piano. Vedi le attrazioni in piazza della Repubblica che sono andate drammaticamente deserte… Ecco l’effetto di “zona Rossa”. Sottoscrivo ciò che Confcommercio e Confesercenti hanno scritto giorni fa: “Un deserto non è una città sicura. Non una Livorno spenta e svuotata!”. Un’idea per il sindaco: convochi tutti gli artisti, i cantastorie, la gente di spettacolo, musicisti, cantanti e le tantissime Associazioni che, attraverso un calendario intelligente, sera per sera, presentino i loro spettacoli. Questi richiameranno la gente: piccoli e grandi a riempire le piazze, le strade, allontanando così la malavita. Livorno torna a vivere!”

Don Edoardo Medori

