Arriva anche a Effetto Venezia il Social Taxi Inclusivo

Le corse potranno essere prenotate dalle 10 alle 12 dal 3 al 6 agosto al numero 3343617092, attraverso chiamata telefonica o messaggio WhatsApp. Verranno accettate le prenotazioni in ordine di chiamata fino al raggiungimento massimo dei posti a disposizione delle corse programmate

Dopo la fase sperimentale in occasione di Straborgo 2022, il servizio Social Taxi per il trasporto gratuito di persone con disabilità sarà riproposto in occasione di Effetto Venezia, la kermesse dell’estate livornese che si terrà da mercoledì 3 a domenica 7 agosto.

“Il Social Taxi – dichiara l’assessore al Sociale Andrea Raspanti – ha spalancato le porte di molti eventi dell’estate livornese alla partecipazione delle persone con disabilità e questo grazie all’impegno delle associazioni della Consulta e di Fabrizio Torsi. Non ci sono cittadini di serie A e di serie B e questo servizio vuole affermare, nei fatti, questo principio fondamentale”.

Le corse potranno essere prenotate dalle 10 alle 12 dal 3 al 6 agosto al numero 3343617092, attraverso chiamata telefonica o messaggio WhatsApp. Verranno accettate le prenotazioni in ordine di chiamata fino al raggiungimento massimo dei posti a disposizione delle corse programmate. La partenza della prima corsa per raggiungere i luoghi che faranno da scenario alla tradizionale festa estiva è prevista per le ore 20.30, mentre l’ultima, per il rientro, è fissata per le 23.30.

Al momento della prenotazione è importante specificare le dimensioni e le caratteristiche dell’ausilio usato poiché il mezzo è dotato di sollevatore con una portata massima di 400 kg e con uno spazio di cm 124 per cm 80. Ad essere impiegato sarà un van in grado di trasportare carrozzine manuali, a spinta ed elettroniche, mentre non saranno fatti salire scooter elettrici da esterno. Sul mezzo potranno accedere la persona con disabilità ed un solo accompagnatore. Sarà obbligatorio l’uso della mascherina.

Il servizio navetta è promosso dal Tavolo Disabilità Non Autosufficienza e Ridotta Autonomia voluto dalla Consulta delle Associazioni del Comune di Livorno.

