Effetto Venezia, gratis la quota di partecipazione e il canone di occupazione. Al via le domande

Nella foto la conferenza stampa di presentazione di Effetto Venezia 2021

Anche quest’anno su decisione del Sindaco e della Giunta comunale non è richiesto il pagamento né della quota di partecipazione, né del canone di occupazione

Entro l’11 luglio i circoli, le sezioni nautiche, gli esercizi commerciali e di somministrazioni situati nel quartiere Venezia, potranno presentare domanda di partecipazione e richiesta di suolo pubblico per Effetto Venezia, che si svolgerà dal 3 al 7 agosto. Anche quest’anno su decisione del Sindaco e della Giunta comunale non è richiesto il pagamento né della quota di partecipazione, né del canone di occupazione (per la edizione pre-Covid del 2019 del festival la quota per attività di somministrazione aveva un costo compreso tra 350 e 600 euro).

Nel sito del Comune, sezione modulistica, al link https://moduli.comune.livorno.it/modulistica/schede/effetto-venezia-richiesta-partecipazione gli interessati possono trovare sia le indicazioni dettagliate per presentare le richieste che i seguenti moduli per la concessione di suolo pubblico:

– moduli per richieste ex novo per le attività non già in possesso di occupazioni esterne di suolo pubblico

– moduli per richieste in estensione alle aree già ottenute con concessione temporanea Covid.

Non è possibile superare la massima metratura concedibile, ovvero lo spazio di occupazione ottenuto nella scorsa edizione dell’evento.

Chi beneficia già di occupazione massima ottenibile non deve presentare alcuna richiesta di estensione di suolo ma solo eventualmente la domanda di partecipazione alla manifestazione.

Per informazioni:

Ufficio Turismo

Telefono:

0586 820078/210/226/Pol Amm 820550/551

E-mail: [email protected]

Indirizzo: Via Enrico Pollastrini, 5/ Piazza Municipio 50

Orario di apertura: solo su appuntamento tramite indirizzo e-mail sopra indicato

