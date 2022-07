L’Us Livorno 1915 a Effetto Venezia nella sede del palio marinaro

Dal 3 al 7 agosto, sugli scali Finocchietti 2, la mostra delle maglie storiche e all’esterno lo store con maglie, sciarpe e gadget. Di Scalzi: "Per noi è motivo di orgoglio". Quercioli: "Ci fa molto piacere. Sono tanti i punti di collegamento tra la squadra amaranto e le gare remiere"

L’Unione Sportiva Livorno 1915 sarà presente alla 37esima edizione di Effetto Venezia, da mercoledì 3 a domenica 7 agosto, nella sede del comitato Palio marinaro sugli scali Finocchietti 2. All’interno della struttura verrà allestita la mostra delle maglie storiche amaranto, a cura dei collezionisti Ivano Falchini e Miki Garzelli, mentre all’esterno ci sarà lo store amaranto con maglie, sciarpe e gadget dell’Us Livorno. “Siamo soddisfatti di questa partnership con il comitato che organizza il Palio marinaro – ha detto Fabio Di Scalzi, responsabile organizzativo dell’Unione Sportiva Livorno 1915 – inserire i colori amaranto nel contesto di Effetto Venezia, uno degli appuntamenti più importanti e suggestivi dell’estate livornese, rappresenta un motivo di orgoglio e allo stesso tempo conferma la nostra volontà di essere sempre più presenti nel tessuto cittadino. Ci saranno le maglie storiche e ci sarà lo store con alcune sorprese per tutti i nostri tifosi. Questa collaborazione tra l’Unione Sportiva Livorno 1915 e il comitato Palio marinaro è solo l’inizio di una partnership che, in futuro, porterà ad altre iniziative nel nome della tradizione livornese”. “Non è stato difficile – le parole di Maurizio Quercioli, presidente del comitato Palio marinaro – accettare la proposta del sindaco di collaborare con l’Unione Sportiva Livorno 1915 per la mostra delle maglie storiche nel corso della prossima edizione di Effetto Venezia. Ci fa molto piacere. Sono tanti i punti di collegamento tra la squadra amaranto e le gare remiere. Entrambe arrivano da lontano, sono nate più o meno nello stesso periodo e rappresentano valori identitari della città. Noi in mare, loro in ambito sportivo. La nostra sede non è nata sotto una buona stella durante la pandemia: speriamo che questo incontro sia di buon auspicio e che ci possa accompagnare nel percorso per diventare entrambi sempre più grandi”.

