Effetto Venezia 2024: Fondazione LEM invita gli esercenti ad un incontro con la direzione artistica

L’incontro si terrà mercoledì 20 marzo alle ore 16.30 al Cisternino di Città, Largo del Cisternino 13. Tutti gli esercenti della Venezia sono invitati a partecipare

Dopo la presentazione ufficiale della scorsa settimana, Fondazione LEM invita gli esercenti della Venezia ad un incontro con Grazia Di Michele, la cantautrice e produttrice musicale scelta come direttrice artistica di Effetto Venezia 2024.

L’obiettivo è quello di informare su quanto è in fase di pianificazione e dunque condividere al massimo le scelte per orientarle in base alle eventuali considerazioni che emergeranno nell’incontro.

L’approccio rientra nella strategia della Fondazione di attivare una rete permanente di relazione e confronto con gli operatori privati al fine di potenziare e migliorare la qualità dell’offerta turistica locale.

