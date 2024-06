Effetto canto, concorso musicale per cantanti e band

Grazia Di Michele, cantautrice e direttrice artistica di Effetto Venezia 2024

Si intitola Effetto canto ed è un concorso regionale a partecipazione gratuita organizzato da Fondazione LEM in occasione della 39a edizione di Effetto Venezia, la kermesse dell’estate livornese che si svolgerà dal 31 luglio al 4 agosto nel caratteristico quartiere della Venezia per la direzione artistica della cantautrice Grazia Di Michele. L’obiettivo del concorso è quello di valorizzare e promuovere la “Musica dal mondo”, titolo dell’edizione 2024 di Effetto Venezia. Il concorso è aperto a cantanti, cantautori/cantautrici e band di età compresa tra i 15 e 35 anni. Il premio del Concorso consiste nell’ammissione diretta alla finale mondiale di Performer Italian Cup 2024, e alla finale nazionale del Primo Campionato delle Arti Scenico/Sportive, che fonde arte e sport. Il campionato è gestito da FIPASS, la Federazione internazionale performer arti scenico-sportive, un’associazione nata per la sensibilizzazione nei confronti della figura del performer di arti scenico-sportive attraverso il progetto Metodo Pass che ne concretizza l’azione.

I Campionati nazionali e continentali di arti scenico-sportive “Performer Cup” hanno creato una rete che coinvolge molte Nazioni. Queste, grazie all’ impegno sul tema dell’inclusività e della promozione dei valori sportivi e dell’arte, si prendono cura degli artisti/atleti attraverso tutela e formazione e hanno già offerto opportunità concrete di inserimento lavorativo ad alcuni di loro. Gli aspiranti partecipanti dovranno far pervenire la loro candidatura entro e non oltre lunedì 15 luglio 2024 tramite e-mail all’indirizzo [email protected]. Insieme alla domanda dovranno inviare, via WeTransfer e indirizzandolo alla stessa e-mail, un video per la preselezione, con una performance utile alla comprensione della proposta. La selezione dei partecipanti per il passaggio alle semifinali sarà effettuata da un’apposita commissione, designata a cura della direttrice artistica Grazia Di Michele. I concorrenti selezionati riceveranno comunicazione circa il passaggio alle semifinali entro il 22 luglio 2024, con l’indicazione del giorno e dell’ora in cui presentarsi. I partecipanti selezionati per le semifinali si esibiranno dal vivo su base musicale da consegnare all’Organizzazione su chiavetta usb in fase di prove, o dal vivo in formazione acustica, comunicando preventivamente le esigenze tecniche. Tutte le esibizioni avverranno presso il Teatro Vertigo di Livorno (via del Pallone n.2), in un contesto di Spettacolo a porte aperte. Al link www.livorno-effettovenezia.it/notizie/effettocanto regolamento e modulo d’iscrizione. Per informazioni è possibile contattare il numero dedicato 351 44 77 383.

