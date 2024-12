Effetto Venezia 2025 sarà dedicato alle donne. Di Michele confermata direttrice

Grazia Di Michele, confermata direttrice artistica di Effetto Venezia per la quarantesima edizione della kermesse estiva livornese

Il titolo della quarantesima edizione della kermesse estiva livornese sarà "Quello che le donne ci dicono", titolo che rievoca la canzone cult di Fiorella Mannoia "Quello che le donne non dicono". Per la Di MIchele sarà il secondo anno consecutivo alla guida della kermesse estiva labronica su cui, la prossima estate, si alzeranno i tendoni della 40esima edizione

di Giacomo Niccolini

Effetto Venezia 2025 sarà interamente dedicato alle donne. Ad annunciarlo fieramente dal palco del Teatro Goldoni durante la seconda edizione livornese di Cambiamo Musica è stato proprio il sindaco della città di Livorno, Luca Salvetti, con a fianco il responsabile eventi della Fondazione Lem Adriano Tramonti e la vice sindaco Libera Camici. Ma il primo cittadino, presentato da Gianluca Bonetta e Rosaria Renna, è entrato anche nello specifico del tema. Il titolo della quarantesima edizione della kermesse estiva livornese sarà “Quello che le donne ci dicono”, titolo che rievoca la canzone cult di Fiorella Mannoia “Quello che le donne non dicono”.

Ma le sorprese non finiscono qua. Contestualmente il sindaco ha annunciato anche la conferma della direttrice artistica del festival: Grazia Di Michele sarà per il secondo anno al timone della manifestazione regina dell’estate labronica che richiama migliaia e migliaia di persone da ogni parte d’Italia.

