Grazia Di Michele incontra gli operatori artistici

Foto di Francesco Luongo per Fondazione Lem/Effetto Venezia edizione 2024

Giovedì 6 febbraio la direttrice artistica avrà in Fondazione Lem tre incontri per illustrare il progetto di quest’anno: "L’edizione 2025 sarà una full immersion al femminile per la quale mi aspetto di ricevere tantissime proposte che potranno provenire e coinvolgere anche artisti uomini, fermo restando il tema guida che le deve animare"

Per la sua costruzione, Effetto Venezia 2025 prevede, oltre alla presenza di big della musica nazionale e internazionale, il coinvolgimento di soggetti artistici locali e non tutti invitati a presentare proposte aderenti al tema di quest’anno. L’obiettivo è fare in modo che la kermesse sia animata da spettacoli in armonia tra loro e con il tema stesso. Il titolo dell’edizione numero quaranta è Creativa – Quello che le donne ci dicono, dove il sottotitolo rimanda alla nota canzone di Fiorella Mannoia “Quello che le donne non dicono”. Al centro della kermesse di quest’anno ci sarà, dunque, un omaggio alla creatività femminile che si esprimerà attraverso tutte le forme artistiche. Giovedì 6 febbraio, nel pomeriggio, la direttrice artistica Grazia Di Michele incontrerà gli operatori dei differenti comparti artistici per illustrare loro il progetto di quest’anno ed evidenziane la strategia.

Gli orari degli incontri sono i seguenti:

⁠alle 14.00 gli operatori della danza, presente anche il coreografo Raffaele Paganini

⁠alle 16.00 gli operatori del comparto musica e canto

⁠alle 18.00 gli operatori del settore teatrale

I tre appuntamenti si terranno nella sede della Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea presso il Cisternino di Città, Largo del Cisternino n° 13 a Livorno. A seguito degli incontri, si aprirà la possibilità di inviare proposte artistiche ad un apposito indirizzo mail che sarà indicato anche sul sito di Effetto Venezia www.effettovenezia.it. Afferma Grazia Di Michele: “Le persone creative hanno una loro missione, che è quella di aprirci la mente, di ampliare l’orizzonte delle nostre esperienze, l’universo delle nostre emozioni e, attraverso l’opera artistica, di manifestare sé stesse. L’edizione 2025 di Effetto Venezia sarà una full immersion al femminile per la quale mi aspetto di ricevere tantissime proposte che potranno provenire e coinvolgere anche artisti uomini, fermo restando il tema guida che le deve animare. Molte saranno le artiste e le ospiti protagoniste dei cinque giorni della manifestazione, tra cui non mancheranno quelle livornesi e del territorio”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©