Effetto Venezia. La direttrice Di Michele: “Arte e musica nella mostra sui vinili e tra i nuovi ospiti Platinette”

Dischi in vinile, nuovi ospiti di prestigio e una Livorno sempre più bella. La direttrice artistica Grazia Di Michele racconta la sua esperienza a QuiLivorno.it. "Quello che mi ha convinto è stata la natura della città, sempre pronta ad accogliere"

di Giulia Bellaveglia

Tra i numerosi eventi proposti nell’edizione 2024 di Effetto Venezia – in programma dal 31 luglio al 4 agosto -, sarà possibile trovare anche la mostra “Da Picasso a Warhol – Arte a 33 giri”, che consentirà ai visitatori di ammirare alcune iconiche copertine dei dischi in vinile. Un evento fortemente voluto dalla direttrice artistica della manifestazione Grazia Di Michele. QuiLivorno.it ha approfondito con lei questo tema, e anche tanto altro.

Di Michele, da dove nasce l’idea di portare questa mostra a Livorno e più precisamente nel contesto di Effetto Venezia?

“La vidi a Torino qualche anno fa, e me ne innamorai. Personalmente ho sempre pensato che la cover di un disco potesse essere anche un’opera d’arte, tanto è vero che molti dischi vengono ricordati più per la loro copertina che per il loro contenuto. Quindi, quando ho dovuto pensare ad un’esposizione che avesse a che fare con la musica, immediatamente mi è venuta in mente questa. Ho invitato il curatore Vincenzo Sanfo che è venuto a fare un sopralluogo, è rimasto entusiasta degli spazi e ha subito confermato”.

Qual è il “pezzo forte”?

“Per me sono le opere di Andy Warhol, davvero rivoluzionarie. In realtà anche in Italia molti fumettisti si sono spesso messi a disposizione dei musicisti, non è una cosa così rara. Oggi invece purtroppo le cover sono dei francobolli su Spotify, quindi non serve più neanche perderci troppo tempo e troppi soldi. Chi è innamorato dei vinili continua a collezionarli, ma il resto di chi produce dischi sa bene che l’immagine sarà confinata esclusivamente ad un campo social, quindi non ci perde neanche tanto tempo”.

Parlando invece di Effetto Venezia in generale, come procedono i preparativi?

“Bene, il cartellone è pronto e non c’è un angolo del quartiere rimasto vuoto. Saranno 5 giorni di ottima musica, perché le scelte sono state fatte in maniera oculata e anche dalla mail che abbiamo creato, a cui potevano arrivare le proposte, sono stati selezionati degli artisti validissimi”.

Oltre al cartellone già noto, ci saranno dei “colpi di scena”?

“Sì, alcuni nomi non sono ancora usciti perché vogliamo la sicurezza matematica che saranno presenti. Intanto è arrivata la conferma da parte di Platinette che il 3 agosto in piazza Del Luogo Pio farà una sorta di ritorno da giornalista e da intervistatore, un momento tanto emozionante per lui e per noi. Ci saremo Garrison ed io a parlare di talent, di che cosa significano quelle esperienze, visto che ci siamo stati 16 anni lui e 13 io. Quindi sì, aggiungeremo cose nuove, andremo ad arricchire il cartellone, almeno laddove abbiamo lasciato dei piccoli buchi, ma proprio piccoli”.

Come stanno rispondendo i livornesi e come vive lei la città?

“Io sono rimasta incantata dal quartiere Venezia, è una perla, una chicca, pieno di poesia. E chissà come sarà bello senza traffico. Livorno in linea di massima la conosco, ma quello che mi ha convinto è stata la natura della città, sempre pronta ad accogliere, a farsi contaminare, lo trovo splendido. Oltre a questo ad avermi conquistata sono stati il sindaco Luca Salvetti e la Fondazione Lem. Persone molto professionali e allo stesso tempo molto umane, con cui è un piacere lavorare ma anche trascorrere del tempo libero insieme. E poi, siamo un gruppo composto quasi esclusivamente da donne, tra noi siamo in piena sintonia, ci chiamiamo “girls” e chattiamo dalla mattina presto a notte fonda. Per me davvero un’esperienza indimenticabile”.

