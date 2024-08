Luarte Project feat Gabriele Pozzolini a Effetto Venezia

A Effetto Venezia 2024, questa 39° edizione dedicata a La musica del mondo, domenica 4 agosto, concerto sul palco di piazza dei Legnami, ore 21.30, Luarte Project feat Gabriele Pozzolini

Nato dalla passione per i suoni ed i ritmi del mondo, Luarte Project propone un concerto di world fusion e musiche originali. Vincitori del secondo premio al prestigioso concorso Alberto Cesa del Folkest Festival 2023, Luarte Project è un progetto di musicisti cosmopoliti che suonano per un pubblico che ascolta, balla e si commuove.

L’apertura al dialogo artistico e all’incontro multiculturale sono ingredienti fondamentali per una ricerca varia e accurata del repertorio della band. Dal canzoniere del mondo alla canzone d’autore originale espressa in lingue come il portoghese, l’angolano, lo spagnolo, il capoverdiano, il francese e il dialetto salentino, Luarte porta sul palco una vasta fucina di storie e culture espresse dagli strumenti e dalle voci di Chiara Pellegrini jazzista e polistrumentista (voce, percussioni, flauto traverso e chitarra), Bachelor in canto Jazz presso il “Prince Claus Conservatorie” – Groningen (NL); Andrea Musio, cantautore, etnomusicologo formato in Portogallo, polistrumentista (chitarra 7 corde, oboe, charango, voce e bonghi); l’argentino Joaquin Cornejo, produttore, arrangiatore e polistrumentista (sax tenore e soprano, clarinetto, pianoforte, voce e percussioni); alla batteria, cajon e alle percussionisti l’invitato speciale Gabriele Pozzolini, diplomato presso il conservatorio “L. Cherubini” di Firenze).

“Mi chiamo Chiara Pellegrini, sono una cantante professionista e polistrumentista livornese, settima generazione di musicisti radicati sul territorio. Sono rimasta colpita di sapere che quest’anno la Direzione Artistica di Effetto Venezia sia stata affidata a Grazia Di Michele, per la quale provo una forte stima; ancor di più sapere che la mia città, quella delle Leggi Livornine, ospiterà una rassegna dedicata alla Musica dal Mondo curata da un’artista donna.”

“Sono laureata in Jazz presso il Prince Claus Conservatory di Groningen (NL) ed ho vissuto 12 anni all’estero tra Olanda, Londra e Lisbona. In quest’ultima città, fucina artistica cosmopolita, sono rimasta per 5 anni durante i quali ho approfondito in varie formazioni gli stili e le identità della World Music ed ho avviato un master con la grande Maria João.”

“In quanto livornese e artista, questo Festival ha per me un’importanza peculiare; ho avuto il piacere di parteciparvi in varie edizioni: nel 2023 con il tributo alla grandissima Barbara Streisand nel Palco della Fortezza Vecchia, nel 2021 sul palco grande di Piazza della Repubblica con il trio femminile FAYA, e con altri progetti durante le edizioni precedenti.”

“A questa edizione di Effetto Venezio propongo un progetto del quale vado molto fiera: Luarte Project, secondo classificato al Premio Alberto Cesa, Folkest 2023; un progetto che è radicato fortemente nell’idea del viaggio e dell’incontro in esso descritto. Per questo mi identifico nel sottotitolo della kermesse Suoni di Terra e di Mare che rappresenta per me la vera essenza della musica NEL mondo.”

